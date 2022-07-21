Local Pay Bayram Kampanyası kazananları açıklandı

Creditwest Bank’ın, Kuzey Kıbrıs’ın ilk mobil ödeme sistemi Local Pay üzerinden düzenlediği Bayram Kampanyası sonuçlandı. 6 Haziran 2022 – 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında Local Pay’den her 150 TL ve üzeri harcama yapan müşteriler arasında ADK yetkilileri ve noter Ahmet Çakıcı huzurunda yapılan çekilişle talihli isimler belli oldu.

Çekilişle belirlenen Local Pay Bayram Kampanyası kazananları; 5000 Local Puan sahibi Uraz Doğuş ve Seçil Tekbıyık, 4000 Local Puan sahibi Naci Bayramoğlu, 2000 Local Puan sahibi Nilgün Sarıkaya ve 1000 Local Puan sahibi Hasan Özger Habeş oldu.

TEMASSIZ, GÜVENİLİR VE KOLAY ÖDEME SİSTEMİ LOCAL PAY

Dijitalleşme çağında temassız, güvenilir ve kolay ödeme yapılabilmesi açısından çokça tercih edilen Local Pay’e herhangi bir kredi kartı tanımlayarak veya kredi kartı tanımlamadan kredi kartından top-up para yükleyerek ödeme yapmak mümkün.

Ayrıca tüm kullanıcılar akıllı telefonlarına indirdiği Local Pay uygulaması sayesinde başka bir Local Pay kullanıcısına kredi kartından veya hesabından uygulama üzerinden top-up para yükleyebiliyor.

Kuzey Kıbrıs’ın tüm bölgelerinde, 1000’e yakın market, restorant, cafe, çiçekçi, elektronik, yapı market, benzin istasyonu, kuaför’ün ve 10.000 kullanıcının dahil olduğu uygulamada üye işyerleri ve kullanıcıları her geçen gün artıyor.

KAZANANLAR NE DEDİ?

Uraz Doğuş: Local Pay uygulamasından arkadaşım aracılığıyla haberdar oldum ve 1 yılı aşkın süredir kullanıyorum, çok memnunum. Locap Pay ile temassız ödeme yapabilmek ve puan kazamak Local Pay’in en sevdiğim özellikleridir.

Seçil Tekbıyık: Uygulamayı hizmete sürüldüğü zamandan beri sürekli kullanıyorum, kullandıkça puan kazandırmasını seviyorum ve çevremdeki herkese kullanması için tavsiye ediyorum.

Naci Bayramoğlu: Local Pay uygulamasını bir Ceditwest çalışınından duydum, çok yeni bir kullanıcıyım 1.5 aydır kullanıyorum. Uygulama çok pratik, kart veya nakit taşımaya gerek yok. Local Pay Kampanyalarının uygumalayı kullanan kişilere birçok avantaj sağladığını, müşteriye göre çağın en pratik ve kazandıran uygulaması olduğunu düşünüyorum.

Nilgün Sarıkaya: Local Pay uygulamasını müşteri temsilcimden öğrendim ve yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Local Pay ile kimseyle temas etmeden ödemelerimi yapabilme yönünü çok seviyorum. Tüm arkadaşlarımı da kullanmaları için teşvik ediyorum.

Hasan Özger Habeş: Local Pay uygulamasını pandemi başladığı zaman kuzenimden duydum ve kullanmaya başladım. Nakit veye kart taşıma zorunluluğu olmadan rahatça temassız alışveriş yapabilmek çok güzel, herkese tavsiye ediyorum.

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21/07/2022 15:45