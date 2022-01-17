Local Pay yeni yıl kampanyası talihlileri açıklandı

Creditwest Bank’ın 2018 yılında hizmete sunduğu Kuzey Kıbrıs’ın ilk mobil ödeme sistemi Local Pay için düzenlediği Yeni Yıl Kampanyası sonuçlandı.

10 Aralık 2021 - 10 Ocak 2022 tarihleri içerisinde Local Pay’de kredi kartı ile en çok harcama yapan müşteriler arasında, noter Enver Sedat Simavi huzurunda yapılan çekilişte talihli isimler belirlendi.

Yeni Yıl Kampanyasında, iPhone 13 kazananı Selçuk Toptancı, akıllı saat kazananları Bahaeddin Sakaryalı ve Berke Ertopaloğlu, 500 TL değerinde Local Pay puan kazananlar Halil Çelik Aykent ve Nicholas Rudolph hediyelerini Credtwest Bank’tan aldılar.

TEMASSIZ, GÜVENİLİR VE KOLAY ÖDEME SİSTEMİ LOCAL PAY

Yaşadığımız pandemi koşullarında temassız, güvenilir ve kolay ödeme yapılabilmesi açısından çokça tercih edilen Local Pay’e herhangi bir kredi kartı tanımlayarak veya kredi kartı tanımlamadan kredi kartından top-up para yükleyerek ödeme yapmak mümkün.

Ayrıca tüm kullanıcılar akıllı telefonlarına indirdiği Local Pay uygulaması sayesinde başka bir Local Pay kullanıcısına kredi kartından veya hesabından uygulama üzerinden top-up para yükleyebiliyor.

Kuzey Kıbrıs’ın tüm bölgelerinde, 850’yi aşkın market, restorant, cafe, çiçekçi, elektronik, yapı market, benzin istasyonu ve kuaför’ün ödeme sistemine dahil edildiği uygulamada üye işyerleri ve kullanıcıları her geçen gün çoğalıyor.

KAZANANLAR NE DEDİ?

Berke Ertopaloğlu: Hayatımda ilk kez bir çekilişten hediye kazandım. Local pay’i nakit taşımaya gerek olmadan cep telefonundan kolayca ödeme yapabildiğim için tercih ediyorum. Harcamalarımdan kazandığım puanları yine Local Pay üzerinden kolaylıkla harcıyorum. Özellikle pandemi döneminde paket servis siparişlerimi temassız olarak bulunduğum yerden kolaylıkla ödemek bana çok büyük kolaylık sağladı. Uygulamanın yeniliklerini merakla takip ediyorum.

Halil Çelik Aykent: Uygulamayı ilk kez Appstore’da gördüm ve uzun zamandır severek kullanıyorum. Yeni Yıl Hediye kampanyasını da görünce kazanmak için daha fazla Local Pay’i kullanmaya başladım ve kazandığımı öğrenince çok sevindim.

Selçuk Toptancı: Local Pay’in kredi kartından ödeme yapana 50TL Local Pay Puan hediye kampanyasını duydum ve bu dönemde Local Pay’i kullanmaya başladım. Kullanmaya başladıktan sonra ne kadar kolaylık yarattığını gördüm ve kullanmaya devam ettim. Ayrıca harcamalarda Local Pay Puan kazanıyor olmamız da çok iyi.

Bahaeddin Sakaryalı: Local Pay'i ve kampanyayı sosyal medya reklamlarından gördüm, içinde bulunduğumuz dönemden dolayı temazssız ödeme ilgimi çekti banka müşterisi olmamama rağmen hemen indirip kaydoldum. Local Pay ile ödemek çok daha kolay ve hızlı. Local Pay'den ödeyip, Local Pay avantajlarından yararlanmaya devam edeceğim.

Nicholas Rudolph: ATM’den para çekmek bana çok zor geliyor. Bu yüzden Local Pay kullanım açısından bana kolay geliyor. Cüzdanım yanımda olmadan nerede olursam olayım ödeme yapabiliyorum. Creditwest Bank’a bu güzel fikir için teşekkür ediyorum.

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17/01/2022 20:19