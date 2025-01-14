Local Pay Yılbaşı Kampanyası Kazananlarını Mutlu Etti

Kuzey Kıbrıs’ın ilk mobil ödeme sistemi Local Pay, yılbaşı kampanyası ile kullanıcılarına unutulmaz bir deneyim yaşattı! 1 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında Local Pay uygulaması üzerinden kredi kartı, banka hesabı veya top-up ile 1500 TL ve üzeri ödeme yapanlar çekilişe katılma hakkı kazandı ve birbirinden değerli hediyelerin sahibi oldu. Çekiliş geçtiğimiz gün Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında noter huzurunda gerçekleşti.

Kazananlar ve Hediyeleri:

Levent Yağlı: Iphone 16 Pro

Kadir Gündeş: Xiaomi Watch

Zafar Bazarov: Baseus Buds Kulaklık

Ayrıca kampanya boyunca Local Pay kullanıcıları, alışverişlerinin yanı sıra x2 puan kazanma fırsatı da yakaladı.

Local Pay ile Ödeme Yapmak Çok Kolay

Akıllı telefonunuza indireceğiniz mobil ödeme sistemi Local Pay uygulaması ile Creditwest Bank müşterisi olmasanız bile dilediğiniz bankaya ait kredi kartlarınızı "Kartlarım" menüsünden ekleyebilir ve Local Pay üye işyerlerinde fiziksel kart taşıma zorunluluğu olmadan temassız, güvenilir ve hızlı bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Creditwest Bank müşterileri ise uygulamaya müşteri numaraları ve kayıtlı cep telefonu numaraları ile kolayca giriş yapabilirler. ‘Firmalar’ menüsünden mevcut üye işyerlerini detaylıca görüntüleyebilir, ‘Kampanyalar’ menüsünden de mevcut üye işyeri kampanya ve indirimlerini görüntüleyerek alışverişlerde ödeme anında yararlanabilirler.

Local Pay ile Kazanmaya Devam Edin

Local Pay'de hem yaptığınız her ödemede puan kazanıyorsunuz hemde çarkıfelek ile iki katı puan ve 100.000TL kazanma şansı sizi bekliyor! Ayrıca Local Pay kullanıcılarına özel birbirinden değerli kampanyalardan da yararlanabilirsiniz.

Siz de hemen Local Pay ile temassız ödeme dünyasına adım atın ve Local Pay’in avantajlarının keyfini çıkarın.