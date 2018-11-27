Logitech Plantronics'i satın alacak!

Teknoloji dünyasında satın almalar sıklıkla yaşanan bir durum. Bir sektördeki firma, diğer bir sektördeki firmayı ya da rakibini satın alabiliyor. Benzer bir durum Logitech ve Plantronics cephesinde yaşanıyor. Özellikle bilgisayar ve konsol aksesuarları ile bilinen bir marka olan Logitech, ağırlıklı olarak kablosuz kulaklık üreten Plantronics'i satın almaya çalışıyor.

İddialara göre Logitech, Plantroics için 2.2 milyar dolar bir satın alma bedeli önerdi. Borsaya açık bir şirket olan Plantronics'in Cuma günü kapanış rakamlarına göre şirket değeri 2 milyar dolar. Yani ederinin biraz üzerinde bir satın alma rakamı söz konusu.

Logitech son yıllarda özellikle ses aksesuarlarına da yönelmeye başlamıştı. Bu tarz bir satın alma firmanın elini güçlendireceği gibi farklı bir kategoride yer almasını sağlayacağı için önemli bir atılım olur.

Elbette her zaman olduğu gibi iki şirket de konuyla ilgili açıklama yapmamayı tercih ederek konuyla ilgili bilgi vermediler. Ancak ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyoruz ve önümüzdeki günlerde bir satın alım beklediğimizi belirtiyoruz.