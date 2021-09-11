Logo takmayana ceza!

“ (5) Kulüplerin, Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı’na aykırı olarak, isim sponsorluğu uygulaması yapılan liglerin müsabakalarında, formaların sırtlarında veya arka kısımlarında ilgili ligin logosu veya lig sponsoru logosu veya lig tescil ismi veya isim sponsoru veya federasyon logosu bulundurmaması halinde ilk ihlalde KKTC yasalarınca yürürlükte olan 2 asgari ücret, ikinci ihlalde 4 asgari ücret, üçüncü ihlalde ise hükmen mağlubiyet cezası verilir.” ve yayınlanmasına karar verilmiştir.