Logo takmayana ceza!
11/09/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu toplanarak bazı kararlar aldı. Hasan Sertoğlu başkanlığında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre logo takmayana ceza uygulanacağı belirtildi.
Alınan karar şöyle:
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“ (5) Kulüplerin, Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı’na aykırı olarak, isim sponsorluğu uygulaması yapılan liglerin müsabakalarında, formaların sırtlarında veya arka kısımlarında ilgili ligin logosu veya lig sponsoru logosu veya lig tescil ismi veya isim sponsoru veya federasyon logosu bulundurmaması halinde ilk ihlalde KKTC yasalarınca yürürlükte olan 2 asgari ücret, ikinci ihlalde 4 asgari ücret, üçüncü ihlalde ise hükmen mağlubiyet cezası verilir.” ve yayınlanmasına karar verilmiştir.