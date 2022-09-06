Loizidu davasının Avrupa Konseyi tarafından denetlenmesi için Rum hükümeti çabalıyor

Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı davayı kazanan Kıbrıslı Rum Titina Loizidu davasının uygulanmasının Avrupa Konseyi tarafından denetlenmesinin devamı için Rum hükümetinin diplomatik girişimler ve diğer eylemlerini sürdürdüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Açık Kalması İçin Uğraşıyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, Titina Loizidu davasının Avrupa Konseyi tarafından denetlenmesinin devamı konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun açıklamalarına yer verdi.

Dimitriu dünkü açıklamasında, Türkiye’nin, Loizidu davasının denetlenmesinin sona ermesi girişimlerinin bulunduğunu iddia etti.

Türkiye’nin “Kıbrıslı Rumların mülkiyet haklarına saygı gösterme zorunluluğundan kurtulmak ve mülkiyet konusundaki kendi politikasını ileri götürmek adına” bu girişimleri yaptığını da iddia eden Dimitiru, Loizidu davasının, diğer davaları etkileyebilecek ve sembolik bir önemi de bulunan bir dava olmasından ötürü kendileri için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Gazete haberinde devamında, Kıbrıs Rum tarafının Loizidu davasına ilişkin görüşlerini, 20-22 Eylül tarihlerinde toplanacak olan İnsan Hakları Komitesi toplantısı çerçevesinde Avrupa Konseyi’ne ilettiğini belirtti.

Gazete, 23 Ağustos tarihinde Konsey’e iletilen belgenin içeriğine de ayrıntısıyla yer verdi.

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06/09/2022 10:49