Loizidu: Talihsiz bir karar

Kıbrıslı Rum Titina Loizidu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, AİHM kararının icrasının izlenmesinin sone erdirilmesi kararını “talihsiz” olarak değerlendirdi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Kıbrıslı Rum Titina Loizidu’nun KKTC’deki eski taşınmazına ilişkin AİHM kararının uygulanmasının izlenmesi sürecinin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından sonlandırılmasını, “talihsiz bir karar” şeklinde yorumladı.

Habere göre Loizidu, “bu kararın, Bakanlar Komitesi’ne zarar verdiğini” iddia ederken “Bakanlar Komitesi’nin bu kararıyla, malının iadesinden sorumlu olanın AİHM değil Taşınmaz Mal Komisyonu olduğunu vurguladığını” ifade etti.

TMK’nın geçmişte kendisine, kabul edilemez bir öneride bulunduğunu da öne süren Loizidu; “Kıbrıs, kendisini aktif olarak destekleyen ‘dost’ ülkeleri kaybetmiştir” ifadesini de kullandı.

- Sözde “Maraş Belediyesi” girişim başlatacak

Gazete haberinin devamında ise, sözde “Maraş Belediyesi’nin”, Loizidu davasının kapatılması konusunda Avrupa Konseyi’ne yönelik girişim başlatacağını yazdı.

Habere göre sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, davanın gözetlenmesinin sona erdirilmesi kararını “olumsuz, Kıbrıs’a haksızlık eden ve Türkiye’ye, kararlara uymama bahanesi yaratan bir karar” şeklinde nitelendirdi.

Yoannu, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki temsilcisi, milletvekili Kostis Evstatiu ve diğer yetkililerle fikir birliği içerisinde olduklarını da belirterek “konunun hukuki değil siyasi olarak çözülebileceği” görüşünü vurguladı.

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28/09/2022 11:17