Lokmacı Kapısı’nda izdiham

KKTC’ye geçmek isteyen yüzlerce turist adeta işkence çekiyor. Yaşanan tıkanıklık üzerinden haftalar geçmesine rağmen çözülemedi. Az sayıda personel ve kabinle hizmet verilmeye çalışılması çok sayıda turistin geri dönmesine neden oluyor.

Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle dört elle sarılmamız gereken turistlere giriş kapısında adeta eziyet ediyoruz. Hükümetin basit bir konuda bile tedbir almaktan aciz kalması, bölge esnafının da tepkisine neden oluyor.