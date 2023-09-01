Lokmacı Kara Geçiş Kapısı'nda polis tarafından operasyon gerçekleştirildi

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01/09/2023

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Lokmacı Kara Geçiş Kapısı'nda polis tarafından operasyon gerçekleştirildi

Bugün 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısında polis tarafından operasyon gerçekleştirildi

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre operasyon sonucu, GKRY Bölgesinden gelerek  KKTC’ye giriş yapan S.Ç. (E-31) ve B.K.(E-23)'nin  tasarruflarında yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile birlikte KKTC'ye ithali yasak üç adet elektronik sigara bulunarak emare olarak alındı

Bahse konu şahıslar tutuklandı

Polisin soruşturması sürüyor

01/09/2023 20:47
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TAGS: Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’nda polis tarafından operasyon gerçekleştirildi
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