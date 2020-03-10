Lokmacı sınır kapısında 4. eylem

Zeytin dalı ve karanfillerle Rum barikatına geçmek  isteyenlere BM izin vermedi

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10/03/2020

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Lokmacı sınır kapısında 4. eylem
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 Rum yönetiminin koronavirüs önlemi gerekçesiyle 4 kara sınır kapısını kapaması, Lefkoşa Lokmacı’da düzenlenen dördüncü eylemle protesto ediliyor.

Zeytin dalı ve karanfillerle Rum barikatına geçmek  isteyenlere BM izin vermedi

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı kararla 29 Şubat’ta Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Lefke sınır kapılarını koronavirüs salgını gerekçesiyle kapatmıştı.

Bu karara karşı çıkanlar, kapıların yeniden açılması için bugün dördüncü eylemi yapıyor. Dün yapılan eylemde BM askerleri ve eylemciler arasında gerilim yaşanmış, BM askerleri ara bölgeye barikat kurarak geçişi engellemişti.

10/03/2020 13:18
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TAGS: Lokmacı, haber, kıbrıs, sınır, kapısında, 4. eylem
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