Lokmacı sınır kapısında işkence

Her gün yüzlerce turistin Kuzey Kıbrıs'a geçmek için kullandığı Lokmacı Sınır Kapısı'nda sıkıntılara bir türlü çözüm üretilmiyor.

Hava Sıcaklığının 40 derecelere ulaştığı şu günlerde sınırdan geçmek için bekleyen turistler güneşin altında zor anlar yaşıyor.

Özellikle günün en sıcak saatlerinde yoğunluk yaşanan sınır kapısında güneş altında bekleyen turistler için neden bir önlem alınmadığı merak konusu

Yaşanan kuyruklardan dolayı uzun süreler sınır kapısında beklemek zorunda kalan vatandaş, kapılarda görev yapan Muhaceret memurlarının sayılarının artırılmasını istedi.