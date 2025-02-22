Lokmacı Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu İle Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Lokmacı sınır kapısında uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı Zehra Merthoca Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Kermeoğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 21 Şubat 2025 tarihinde saat 19.09'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli Polis ekipleri tarafından Lokmacı Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan Zehra Panagiota Merthoca'nın tasarrufunda bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve yaklaşık bir gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, ele geçirilen maddenin devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)