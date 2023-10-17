Lokmacı Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu İle Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptığı esnada uyuşturucu madde ile yakalanan Orhan Denk, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı. Polis, 15 Ekim 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda 10 gram kokain, 28 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini, uyutturucu maddelerin sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, 3 gün süre talep etti.

Zanlının avukatı Hüseyin Koralp, polisin talep ettiği süreye ilk aşamada itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)