Lokmacı'daki eylem sürüyor

BM askerleri, karanfil bırakmak isteyen eylemcilerin ara bölgeyi geçişine izin vermedi.

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09/03/2020
HK

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Lokmacı'daki eylem sürüyor
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Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı kararla 29 Şubat’ta uygulamaya koyduğu 4 sınır kapısını kapatma kararına karşı Lokmacı'daki eylem sürüyor. BM askerleri, karanfil bırakmak isteyen eylemcilerin ara bölgeyi geçişine izin vermedi.

"Kıbrıs’ta barış engellenemez” ve “Yaşasın birleşik federal Kıbrıs” sloganları atan Lokmacı sınır kapısındaki eylemcilerin bekleyişi sürüyor.

09/03/2020 13:00
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TAGS: haber, kıbrıs, eylem
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