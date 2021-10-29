Lokmacı’daki tadilat ertelendi

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29/10/2021

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Lokmacı’daki tadilat ertelendi

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Lokmacı sınır kapısında 1 ve 2 Kasım’da yapacağını bildirdiği tadilatı ertelediği bilgisi verdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Hatırlanacağı üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, tadilat gerekçesiyle, Lokmacı Kara Sınır Kapısını, 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde giriş ve çıkışlara tamamen kapatacağı bizlere bildirilmiş ve bu durum kamuoyuna duyurulmuştu.

GKRY yetkililerinin makamlarımıza bugün (29 Ekim 2021) verdiği yeni bilgiye göre, söz konusu kararda değişiklik yapıldığı ve GKRY’nin, anılan tarihlerde (1-2 Kasım 2021) Lokmacı Sınır Kapısında yapmayı planladığı tadilatı ileriki bir tarihe ertelediği öğrenilmiştir.”

 

29/10/2021 19:10
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TAGS: Lokmacı’daki tadilat ertelendi, haberkibris,
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