Lokmacı’dan geçen Azeri’nin kiralık katil olduğu iddia edildi

Güney Kıbrıs’a geçişi sırasında Lokmacı kapısında tutuklanan Rus pasaportlu Azeri kişiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Fileleftheros gazetesi “Azeri, İsraillileri Hedef Aldı” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren İsraillilerin, “ölüm sözleşmelerini yerine getirmek” için buraya gelen infazcıların hedefinde olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’taki güvenlik makamlarının, bahse konu 38 yaşındaki Azeri’nin tutuklanmasının ardından alarma geçtiğini ve burada bulunan olası işbirlikçilerini bulmaya çalıştığını yazan gazete, bu ani gelişme karşısında polisin, tutuklunun gerek KKTC, gerekse Güney Kıbrıs’ta temas halinde olduğu kişileri tespit etmeye çalıştığını belirtti.

Rum polisinin, tutuklunun hedefindeki kişileri bildiğini ve bunlara bilgi verdiğini belirten gazete, bazı kişilerin Güney Kıbrıs’tan ayrılarak, ülkelerine döndüğünü yazdı.

Habere göre, bir güvenlik makamı yetkilisi gazeteye yaptığı açıklamada, “ramak kala bir hayat kurtardık” ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, bahse konu Azeri’nin kiralık aracında bulunan susturuculu silahın, Türk menşeli olduğuna atıfta bulunarak, bunun KKTC’den alındığı ihtimalinden bahsetti.

Gazete haberinde Azeri’nin son teknolojiye sahip silahla geçmeyi başarmasının soru işaretlerine neden olduğunu, Azeri’nin polisin şüphesini çekmeksizin KKTC’ye geçip gittiğini savundu.

Azeri’nin 20 gün önce Güney Kıbrıs’a geldiğini, Paralimni’deki bir ofisten araç kiraladığını, ardından Lefkoşa’ya gelerek, kurbanların faaliyet gösterdiği alanın yakınına aracını park ettiğini yazan gazete, Azeri’nin bir scooter kiralayarak Lokmacı kapısından KKTC’ye geçtiğini kaydetti. Gazete Azeri’nin Güney Kıbrıs’ta ikamet adresinin bulunmadığına, bu nedenden dolayı muhtemelen KKTC’de ikamet ettiği sonucuna varıldığını belirtti.

Habere göre, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi 38 yaşındaki Azeri hakkında 8 gün tutukluluk emri verdi.

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29/09/2021 12:55