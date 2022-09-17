Lokmanoğlu: KKTC’nin dünya ile bütünleşmesine katkı koymak için çaba gösteriyoruz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 59. Olağan Genel Kurulu’na katılmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, TOBB’un KKTC ile ilişkilere çok önem verdiğini belirtti. Cihat Lokmanoğlu, KKTC’de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iktisadi reformlar yapılması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

TOBB olarak KKTC’nin dünya ile bütünleşmesine katkı koymak için çaba gösterdiklerini de vurgulayan Lokmanoğlu, KTTO’nun Genel Kurulu’nun iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

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17/09/2022 16:12