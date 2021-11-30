Londra Belediye Başkanı metro hattının kapatılabileceği konusunda uyardı

Londra belediye başkanı, Transport for London (TfL) merkezi hükümetten daha fazla fon alamazsa tüm metro hattının kapanabileceğini söyledi. Sadiq Khan, 1,9 milyar sterlinlik bir açığın “yönetilen bir düşüşü” zorlayabileceği ve bunun “1970’leri ve 80’leri anımsatan” hizmetlerin köhnemesine yol açabileceği konusunda uyardı.

TfL hükümetten uzun vadeli yatırım sağlamadıkça, Yeraltı’nın 11 hattından birinin kapatılmasının “olasılık” olduğunu söyledi. Covid kurtarma paketi 11 Aralık’ta sona eriyor. Khan, TfL’nin hizmetlerin önümüzdeki Nisan ayına kadar devam etmesi için 500 milyon sterline ve 2022/23 için yaklaşık 1,2 milyar sterline ihtiyacı olduğunu söyledi. Hükümet, koronavirüs pandemisi sırasında TfL hizmetlerinin çalışmaya devam etmesi için yaklaşık 4 milyar sterlin ödedi.

Ekledi: “Bu abartı değil. Bu, 100’den fazla otobüs güzergahının geri çekilmesi ve bir dizi hat ve şubede daha az sıklıkta Tube tarifeleri anlamına gelebilir. TfL, yapması gerekebilecek tasarrufları elde etmek için potansiyel olarak tüm Tüp hattını kapatmaya bile bakmak zorunda. “Londra’nın önemli ulaşım altyapısını korumak için para eksikliği nedeniyle yol ve tünel kapanışlarında da bir artış olacak.”

Bir hükümet sözcüsü şunları söyledi: “Londra’nın ulaşım ağını pandemi yoluyla destekleme taahhüdümüzü defalarca gösterdik. “TfL ve belediye başkanı ile daha fazla finansman gereksinimini görüşmeye devam edeceğiz ve sağlanan her türlü destek, TfL’yi ülke genelindeki vergi mükellefleri için adil bir şekilde sürdürülebilir bir mali temele geri getirmeye odaklanacak.”

Khan, “Hükümetin, Londra’da bir toparlanma olmadan ulusal bir iyileşme sağlayamayacağınızı anlamasını umuyorum. Tüm silindirlere TfL ateşlemesi olmadan London kurtarma işlemi elde edemezsiniz. “Mali sorun yaşamamızın tek nedeni, Londralıların [pandemi sırasında] doğru olanı yapması, toplu taşımayı kullanmaması ve ücretlerimizin düşmesidir.”

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30/11/2021 21:16