Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı

Londra'da, meydana gelen bıçaklı saldırıda bazı kişiler yaralanırken, polis saldırganı ateş açarak etkisiz hale getirdi. İngiliz polisi, bıçaklı saldırganın öldürüldüğünü doğruladı. Londra polisi olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir bıçaklı saldırı ihbarı üzerine kentin merkezindeki London Bridge'e (Londra Köprüsü) giden polis bir kişiyi vurdu.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Neil Basu, vurulan şüphelinin öldüğünü açıkladı.

Neil, şüphelinin üzerinde "sahte patlayıcı kemeri" olduğunu söyledi.

Basu yaşananlar için "terör vakası" dedi, Londra'da güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı ve Londralılardan Londra Köprüsü'nden uzak durup dikkatli olmalarını istedi.

Polisin kordon altına aldığı Londra Köprüsü'nde tren ve metro istasyonu kapatıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gelişmelerle ilgili olarak düzenli şekilde bilgilendirildiğini söyledi.

Johnson, polise ve acil servise hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Londra Köprüsü'ndeki gelişmelerin kendisini kaygılandırdığını söyledi.

Patel, "Aklım bölgedeki insanlarda. Hızlı müdahalesinden ötürü polisimize minnettarım. Herkesten polisin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmesini istiyorum" dedi.

29/11/2019 20:23