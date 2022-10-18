Londra polisi: Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket bulundu

İngiliz polisi, Başkent Londra'da Başbakanlık Konutu'nun bulunduğu Downing Street'te şüpheli bir paketin bulunduğunu açıkladı.

Polis, "18 Ekim'de yerel saatle 11:42'de (TSİ 13:42) Whitehall'daki şüpheli bir paket bildirimi için arandık" dedi.



Reuters'ın aktardığına göre, olay yerindeki bir polis memuru, Londra'nın hükümet bölgesinin merkezinde, Başbakan Liz Truss'un ofisinin ve konutunun bulunduğu Downing Caddesi ve yakınındaki Whitehall yolunun trafiğe kapatıldığını söyledi.

HÜKÜMETİN MERKEZİ



Whitehall, Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'nın Westminster semtinde bulunan bir caddeyi oluşturuyor. Cadde, Trafalgar Meydanı'ndan başlayarak Parlamento Meydanı'na kadar devam ediyor. Çok sayıda devlet binasına ev sahipliği yapması nedeniyle Birleşik Krallık hükümetinin merkezi olarak biliniyor.



Downing Caddesi'nin arkasındaki Horse Guards Parade'de ise yüzlerce kişinin toplandığını belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



18/10/2022 14:31