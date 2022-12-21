Londra Türk Ticaret Odası Başkanı ve beraberindeki heyet Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Londra Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yasarata ve beraberindeki heyet Sanayi Odası’nı ziyaret etti

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21/12/2022

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Londra Türk Ticaret Odası Başkanı ve beraberindeki heyet Sanayi Odası’nı ziyaret etti

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı 20 Aralık’ta ziyaret eden Londra Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yasarata ve Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk ile beraberlerindeki heyet İngiltere pazarında E-ticaret ve E-ihracat konusunda sunum yaptı.

 KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve oda profesyonellerinin katıldığı sunumda, ürünlerin internet üzerinden ticaretinin yapılması konusunda sistemin nasıl çalıştığı, lojistik ve satışın nasıl organize edildiği konuları ele alındı.

Örneklerle E-ticaretin ve e-ihracatın anlatıldığı sunumda, Kuzey Kıbrıs ürünlerinin hedeflenecek pazarlarda satışı konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu. Sunumda ayrıca, internetin pazar gücünün nasıl yönlendirildiği de anlatıldı. Ziyaretin sonunda önümüzdeki aylarda yeniden bir araya gelerek bir çalışma toplantısı yapılması görüşüldü.

21/12/2022 10:08
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TAGS: Muhammet Yasarata, Londra Türk Ticaret Odası, Sanayi Odası
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