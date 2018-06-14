Londra’da 1.Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali yapıldı

Londra’da düzenlenen “1. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali”, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere Kıbrıs Türk kültür ve sanatıyla dolu bir gün yaşattı.

“Turkish Cypriot Trust, UK” tarafından düzenlenen 1. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali yoğun katılımla gerçekleşti.

Özellikle İngiltere’de yaşayan çocuklara ve gençlere Kıbrıs Türk kültürünün ve sanatının tanıtılmasını ve yaşatılmasını amaçlayan festival sayesinde birbirini uzun yıllardır görmemiş Kıbrıslılar, dostlarıyla hasret giderdi.

Kıbrıs Kültür Sanat Festival Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu altı dernek ve kuruluşun bir araya geldiği vakıfın organize ettiği festival, pazar günü Lee Valley Athletic Centre’de yer aldı. Festival alanı, İngiltere’nin her yerinden katılan 14 binden fazla ziyaretçiyle dolup taştı.

Festivale, Barones Meral Ece, İşçi Partisi Enfield Milletvekilli Joan Ryan, Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş, KKTC Londra Başkonsolosu Ülkü Alemdar, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, temsilcilik personeli, belediye meclis üyeleri, toplum kuruluşları temsilcileri ve halk katıldı.



ÇALIŞKAN: “BİNLERCE İNSANIMIZI BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ”

Londra’daki en genç ve Kıbrıslı Türk ilçe belediye meclis başkanı Nesil Çalışkan yaptığı konuşmada, böylesi etkinliklerin katlanarak devam etmesini dilediğini söyledi.

“Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum” diyen Çalışkan, bu tür festivallerin İngiltere’deki Kıbrıs Türk veya yabancı toplumlar için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Enfield Belediyesi adına, böyle bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Çalışkan, “Binlerce insanımızı birlik ve beraberlik içinde görmek mutluluk verici. Güçlü bir topluma inandığım için Enfield Belediyesi’ne aday olmuştum ve güçlü bir toplum oluşturmak için farklı toplumların kültürlerine sahip çıkması ve yaşatması çok önemlidir” dedi.

Kıbrıslı sanatçılar Örge Volkan ve Grup Frekans, Londra’nın sevilen isimleri Kıbrıs Dörtlüsü, Grup Abone, Semira Hamden, Sevjan Sıtkı ve Mehmet Raif’in şarkıları festivale renk kattı. Osman Balıkçıoğlu ile Ayhan Salih Korel’in eğlenceli parodisi, Fatoş Törer ile Ertanç Hidayettin’in mani atışmaları konuklara keyifli anlar yaşattı.

Kıbrıs’ın başarılı DJ’i, DJ Sid de özel setleriyle festivalin ritmi oldu. Festivalde sahne alan Londra Türk Folklor Kurumu ekibi ve Kıbrıs’tan giden Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) ekibi ise Kıbrıs Türk halk dansları gösterileriyle izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Festival boyunca Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan el sanatları, Kıbrıslı Türk yazarların ve şairlerin kitapları, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler, eski çocuk oyunları da sergilenip sunuldu.

Kıbrıs’a has yiyecek, içecek ve tatlıları tatma fırsatı bulan ziyaretçiler birbirinden lezzetli, geçmişe ait yöresel tatlarla yeniden buluşarak nostaljik anlar yaşadı. Çocuklar, festival alanına kurulan şişme oyun alanı ve özel olarak tutulan eşeklere binme fırsatı yakaladı. Ayrıca festival alanının arka kısmını kapsayan çok zengin oyun alanı çocuklara bayram sevinci yaşattı.

Festival alanında, Londra’daki Kıbrıs firmaları yanında bazı Kıbrıs markalarıda stantlarda yerlerini aldı.



HAVALI: “FESTİVALİ GELENEKSELLEŞTİRECEĞİZ”

Festival Koordinatörü Ahmet Havalı, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarına kapsamlı şekilde eğilmek açısından bu birlikteliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, festivalleri gelenekselleştirmeyi amaçladıklarını mesajını verdi.

KKTC hükümetinin festivale ilgisinin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Ahmet Havalı, hükümet yanında festivale finansal katkıda bulunan İngiltere ve KKTC’deki iş çevrelerine de teşekkür etti.