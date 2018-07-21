Londra’da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu…

Resepsiyona Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı. Özersay’a eşi Aliye Ummanel eşlik etti.



Resepsiyona Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç de katıldı.



Etkinlikte Hüseyin Kırmızı, Çığır Kazımoğlu, Fuat Kutrafalı ve Miray Çakır’dan oluşan Novaera gurubu sahne alarak Kıbrıs ezgilerini yorumladı.



ÖZERSAY: “HİÇ BİRİMİZ 1974 ÖNCESİNE DÖNMEK İSTEMİYORUZ”



Müzik dinletisinin ardından konuşma yapan Özersay, müzisyenlerin, ülkenin bu kadar yıllık ezgilerini kendi özgün yorumlarıyla sahneye koyduğuna işaret ederek, bunun yeni bir şeyler üretmenin her zaman için mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti.



20 Temmuz 1974’te kendisinin 6 aylık bir bebek olduğunu dile getiren Özersay, “Toplum olarak hepimiz çok ciddi acılar yaşadık, göçler yaşadık” dedi.



Kıbrıslı Türklerin kendilerinin yaşadığı acıları bir daha hiçbir halkın, hiçbir toplumun yaşamasını istemediğini kaydeden Özersay, farklı siyasi görüşlerde kime istenirse sorulsun, herkesin ortak isteğinin 1974’ün öncesine dönmemek olduğunu anlattı.



“Hiç birimiz 1974 öncesine dönmek istemiyoruz ve KKTC’nin yöneticileri olarak biz bu görevin bilinciyle hareket ediyoruz ve bundan sonra bu bilinçle hareket edeceğiz” diyen Özersay, şöyle devam etti:



“1974’te biz, kendi imzası hilafına, bahse konu ülkede devlete karşı darbe yapan garantörler gördük. 1974’te kendi imzasının arkasında durmayıp sorumluluklarını yerine getirmeyen garantör ülkeler gördük. 1974’te sadece kağıt üzerinde bir garantör değil yürekten ve cesaretle kendi kardeşlerinin yanında durabilen bir de garantör gördük, kendilerine müteşekkiriz.”