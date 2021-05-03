Londra'da 300 bin kişi pandemi nedeniyle işsiz

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Brexit'in ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle binlerce kişinin işsiz kaldığını belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı Khan, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde AA muhabirine konuştu.

Muhalefetteki İşçi Partisinin Londra Belediye Başkanı adayı olan Khan, Kovid-19 salgınının kent ekonomisine etkilerini ve kentin güvenlik sorunlarını anlattı.

Khan, Brexit'in ve Kovid-19 salgınının ülkedeki ve başkentteki özellikle perakende, otelcilik, kültür, eğlence ve turizm sektörlerinde faaliyet yürüten işletmeler için yıkıcı olduğunu, Londra'da salgının başlangıcından bu yana 300 bin kişinin işini kaybettiğini ve 1 milyon Londralının da devletten yardım aldığını ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle 18 binden fazla Londralının hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Khan, ülkede devam eden yaygın aşılama ve test programlarıyla ulusal karantina kısıtlamalarının son bulmasını umduğunu, kısıtlamalarının tamamen kaldırılmasıyla ekonomide iyileşme görüleceğini belirtti.

Bıçaklı saldırı suçları kentin büyüyen sorunlarından biri

Khan, kentin büyüyen sorunlarından biri olan bıçaklı saldırı suçlarındaki artışı "içler acısı durum" olarak niteledi.

Londra'da güvenliğin sağlanması ve suçun önlenmesine yönelik daha fazla polisin istihdam edilmesi için 1 milyar sterlinin üstünde yatırım yaptığını aktaran Khan, "Aynı zamanda gençlere yatırım yapan ve onlara eğitim, kültür ve spor alanlarında yapıcı şeyler veren belediye başkanıyım. Gençlere umut vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Khan, hükümetin sosyal yardımlarda kesintiye gitmemesi gerektiği, kesintilerin suçu daha fazla teşvik edebileceği uyarısında bulundu.

Kentteki gençlere, "bıçak taşıyan tanıdıklarınızı polise şikayet edin." çağrısı yapan Khan, "Bıçak taşımak sizi güvenli yapmaz, güvende olmanızı engeller." dedi.

Khan, ülkedeki gençler arasında suç oranlarının yükselmesinin altında yatan nedenleri "ötekileştirme, yoksunluk ve yoksulluk" şeklinde sıraladı.

Yeniden seçilmesi durumunda kentin toparlanmasına yardımcı olacağını kaydeden Khan, gençler için çeşitli iş akademileri kuracağını ve kentin hava kalitesinin iyileştirmesine yönelik çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Pakistanlı göçmen bir aileye mensup olan Sadık Khan, 2016'daki seçimlerde oyların yüzde 56,8'ini alarak Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olmuştu.

İngiltere genelinde 7 Mayıs 2020'de düzenlenmesi gereken yerel seçimler, Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıllığına ertelenmişti.

6 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Londra'nın yeni belediye başkanı olmak için 20 aday yarışacak.

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03/05/2021 17:59