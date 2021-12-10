Londra'da belediye önünden indirilen KKTC bayrağı protesto edildi

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Kıbrıs Türkleri, Waltham Forest Belediyesi önüne asılan KKTC bayrağının indirilmesini protesto etti. Gösteriye katılan Kıbrıs Türkleri "Irkçılığa hayır" sloganları attı, direğe çekilen KKTC bayrağının indirilmesi emrini veren Belediye Başkanı Grace Williams'a tepki gösterdi ve belediye başkanın istifasını talep etti.

Belediye Başkanı istifaya çağrıldı

KKTC ve Türk bayraklarıyla düzenlenen gösteride Williams'ın istifası talep edildi.

"Adalet istiyoruz", "Elinizi bayrağımızdan çekin, kimliğimizden çekin", "Biz varız, Kıbrıs Türküyüz", "Irkçılığa hayır" sloganları atıldı.

Kıbrıs Türkleri, 15 Kasım'da KKTC kuruluşunun 38'inci yıl dönümü münasebetiyle Waltham Forest belediye binası önündeki törenle bayraklarını göndere çekmişti.Törenin ardından görevliler bayrağı indirmişti

Belediye Başkanı Grace Williams olaya ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere'nin KKTC'yi tanımamasını gerekçe göstermiş, Rumlardan da özür dilemişti.

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10/12/2021 09:50