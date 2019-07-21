Londra'da binlerce kişi Johnson'a karşı yürüdü: ''Boris'e hayır, Avrupa'ya evet''

Londra'da binlerce kişi önümüzdeki hafta Britanya'nın yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Boris Johnson'a karşı bir yürüyüş düzenledi. Britanya'nın Avrupa Birliği'nde kalması gerektiğini düşünen protestocular, ikinci bir Brexit referandumu yapılması çağrısında da bulundu.

Protestonun sloganı "Boris'e hayır, Avrupa'ya evet" olurken, aşırı sağcı Brexit Partisi lideri Nigel Farange'a karşı da sloganlar atıldı. Birçok protestocu, "Boris ve (Jeremy) Hunt Farage'ın kuklalarıdır" yazılı kağıtlar taşıdı. Protestonun organizatörleri yürüyüşün "Boris Johnson'a halkın Brexit kaosunu durdurmak istediğini göstereceğini" söylemişti.

Johnson, sürecin en başından bu yana Brexit'in en büyük destekçilerinden biri oldu. Eski dışişleri bakanı başbakan seçilmesi durumunda 31 Ekim'e kadar bir anlaşma sağlanamazsa AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılacağına dair söz vermişti.

Park Lane'den Parlamento Meydanı'na yürüyen protestocular aynı zamanda Johnson'ın ağlayan çocuk gibi gösterildiği bir balon da uçurdu.

Britanya'nın yeni başbakanı ve Muhafazakar Parti'nin yeni lideri bu hafta belli olacak. Mevcut Britanya Başbakanı Theresa May'in yarın (22.7.2019) istifa etmesi beklenirken, Muhafazakar Parti'nin yeni lider ve dolayısıyla yeni başbakanın da salı günü açıklanması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile Jonhson arasında yapılan anketlerde Boris çok büyük bir fark ile önde gözüküyor.

T24