Londra'da bomba alarmı: 1 gözaltı

Londra'da bomba alarmı yaşanıyor. Bir kişi üzerinde bomba olduğunu iddia etti. Polis bomba taşıdığını iddia eden kişiyi gözaltına aldı. İstasyon polis tarafından boşaltıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bomba paniği yaşanıyor. Polisten yapılan açıklamaya göre tren istasyonunda bir kişi üzerinde bomba olduğunu söyledi.

Polis bomba iddiasını yapan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İngiliz polisi iddiaların ardından önlem olarak Charing Cross tren istasyonunun boşaltıldığını duyurdu.

Tren istasyonuna yapılan seferlerin durdurulduğu belirtildi.