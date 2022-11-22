Londra’da Durmuş ve milletvekili French, Pazar Anma Günü etkinliğine katıldı

İngiltere için hizmet ederken şehit olan veya hayatını kaybedenler için her yıl düzenlenen Pazar Anma Günü etkinliklerinde bu yıl İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Bexley Meclis Üyesi Cllr Ahmet Dourmoush ve Muhafazakar Parti Milletvekili Louie French, Sidcup Savaş Anıtı'na Kıbrıs Türk toplumu adına çelenk koyarak bir ilke imza attı.

Londra ve KKTC'de her zamankinden çok daha fazla sayıda Kıbrıslı Türk'ün törenlere resmi olarak katıldığı ifade edilirken Kıbrıs Türk toplumu üyeleri de dahil olmak üzere Büyük Britanya için hizmet eden ve hayatın kaybeden herkese saygı sunuldu.

Kıbrıslı Türklerin ilk kez Güney Londra'daki bir törende resmen temsil edildiği kaydedilirken İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) Başkanı Fahri Zihni, Kuzey Londra'daki Wood Green Savaş Anıtı'ndaki törene katılan büyük bir grubun başında yer aldı ve burada şehitler anısına çelenk bıraktı.

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22/11/2022 22:13