Londra'da elektrikli scooterlar yasaklanıyor

Londra Ulaştırma Ajansı, güvenlik endişeleri nedeniyle şehrin yollarında elektrikli scooterları yasaklıyor. Bugün başlayacak uygulama, otobüsler ve yer altı trenleri de dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

The Verge'de yer alan habere göre, e-Scooter'lar şu anda İngiltere'nin yollarında ve kaldırımlarında yasaklanmış olsa da, dükkanlar bunları satabilir ve hala özel yerlerde kullanılabilir .

Ajansın baş güvenlik görevlisi Lilli Matson, Londra'nın çeşitli toplu taşıma hizmetlerinde son zamanlarda meydana gelen tehlikeli olaylardan endişe duyduklarını söyledi.

Bu olaylar, büyük yangınlar ve önemli miktarda zehirli duman ve maddi hasar içeriyordu.

Matson ayrıca Londra İtfaiyesi ile cihazlarla nasıl başa çıkmaları gerektiğini öğrenmek için görüştüklerini ve incelemenin ardından cihazları yasaklamaya karar verdiklerini söyledi.

E-scooter'larını Londra sokaklarına getirmeye çalışan müşteriler istasyonlara ve tesislere giremeyecek. Ayrıca kamu hizmetlerinden yararlanmalarına izin verilmeyecek.

e-Scotter metro istasyonunda patlamıştı

Londra'nın batısındaki Parsons Green istasyonundaki yolcular, bir e-scooter'ın patlamasının ardından bölgeyi tahliye etmişti.

Elektrikli scooter yanarken istasyonu duman bulutları kaplamıştı.

Videoda e-scooter'ın lityum pilinin trenin önünde alev almasından sonra dumanın solunması nedeniyle yolcuların öksürdüğü ve tükürdükleri duyuluyor.

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13/12/2021 08:55