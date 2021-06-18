Londra'da havalimanında kaza: Uçağın iniş takımları kırıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda Dreamliner 787 tipi bir uçağın park yaptığı sırada burun tekerleği kırıldı.

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18/06/2021

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Londra'da havalimanında kaza: Uçağın iniş takımları kırıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı, alışılmışın dışında bir kazaya sahne oldu. British Airways’e ait Dreamliner 787 tipi bir kargo uçağının pist üzerindeyken park yaptığı sırada ön iniş takımları kırıldı.

Uçak burun kısmının üzerine doğru eğilirken, olay yerine çok sayıda acil durum ekibi gönderildi. British Airways sözcüsü yaptığı açıklamada, “Güvenlik her zaman önceliğimizdir, konuyu araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

18/06/2021 17:54
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TAGS: Londra, havalimanı, haber, iniş takımları
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