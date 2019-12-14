Londra’da Johnson protestosu

İngiltere’nin başkenti Londra’da sandıktan zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson’ı protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

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14/12/2019
HK

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Londra’da Johnson protestosu

İngiltere’nin başkenti Londra’da sandıktan zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson’ı protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

İngiltere’de erken genel seçimden zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson ve partisi protesto edildi.

Londra’daki 300 kadar gösterici, başbakanlık konutundan parlamento binasına yürüdü.

Johnson’ın ırkçı ve İslam karşıtı olduğunu söyleyen göstericiler “Mülteciler Hoşgeldiniz” sloganı attı.

Seçim sonucunu protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

14/12/2019 14:15
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TAGS: Londra, Johnson, protesto, haber, kıbrıs
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