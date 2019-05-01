Londra'da kayıp Kıbrıslı Türk'ün cesedi bulundu

İngiltere Londra’da önceki gün bir evdeki buzdolabında iki kadın cesedi bulundu. Cesetlerden birinin, evde yaşayan kişiyle bir dönem ilişki yaşayan Mary Jane Mustafa (38) adlı Kıbrıslı Türk olduğu sanılıyor.

Aslen Lefkoşalı olan 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Mary Jane Mustafa, en son geçen yıl Mayıs ayında bölgedeki bir markette görüldükten sonra sırra kadem basmış, o günden beri de İngiliz Polisi tarafından ‘kayıp’ ilan edilmişti.

Mary Jane Mustafa sık sık söz konusu evde kalıyordu. Olayla ilgili biri 34, diğeri 50 yaşında iki kişi gözaltına alındı.

Komşuları, evde yaşayan ‘Ali’ adlı kişinin uyuşturucu partileri verdiğini ve pek sevilmediğini söyledi. Olayla ilgili başka bir evde de arama yapıldığı açıklandı.



Yetkililer, cesetlerin kimliğini belirlemeye çalışıyor.