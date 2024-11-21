Londra’da Kıbrıslı Türklerin Tarihi konulu panel düzenleniyor

ads ads ads
21/11/2024

ads
Londra’da Kıbrıslı Türklerin Tarihi konulu panel düzenleniyor

Kıbrıs tarihi konusunda bilgilendirici faaliyetler yürütme amacıyla  kurulan Young Turkish Cypriots sivil toplum örgütü ve SOAS Türk Derneği, Londra’da "Kıbrıslı Türklerin Tarihi" konulu panel düzenliyor.

Etkinlikte, Osmanlı İmparatorluğu öncesinde, esnasında, sonrasında, adadaki olaylarda Kıbrıslı Türkler anlatılacak.

Londra’da SOAS Üniversitesi'nde, 19 Aralık'ta yer alacak etkinlik saat 18.00’da başlayacak.

Etkinlik adresi: SOAS University, Brunei Gallery Lecture Theatre, Thornhaugh Street, London WC1B 5DQ 

Etkinlikte panelistler Cezire Derneği Başkanı Mustafa Kueyişi ve eski İngiliz Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Ersu Ekrem olacak.

 

21/11/2024 13:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Londra’da Kıbrıslı Türklerin Tarihi konulu panel düzenleniyor
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.