Londra’da Kıbrıslı Türklerin Tarihi konulu panel düzenleniyor
21/11/2024
Kıbrıs tarihi konusunda bilgilendirici faaliyetler yürütme amacıyla kurulan Young Turkish Cypriots sivil toplum örgütü ve SOAS Türk Derneği, Londra’da "Kıbrıslı Türklerin Tarihi" konulu panel düzenliyor.
Etkinlikte, Osmanlı İmparatorluğu öncesinde, esnasında, sonrasında, adadaki olaylarda Kıbrıslı Türkler anlatılacak.
Londra’da SOAS Üniversitesi'nde, 19 Aralık'ta yer alacak etkinlik saat 18.00’da başlayacak.
Etkinlik adresi: SOAS University, Brunei Gallery Lecture Theatre, Thornhaugh Street, London WC1B 5DQ
Etkinlikte panelistler Cezire Derneği Başkanı Mustafa Kueyişi ve eski İngiliz Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Ersu Ekrem olacak.
21/11/2024 13:42