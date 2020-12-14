Londra'da Koronavirüs vakaları hızla arttı

İngiltere'nin başkenti Londra'da artan Koronavirüs vakalarının ardından şehrin ülkedeki aşamalı kısıtlama sistemi çerçevesinde en sıkı önlemlerin uygulanabileceği duyuruldu.

BBC, vaka sayısının artmasıyla birlikte Londra’daki uyarı seviyesinin en üst seviyeye çıkabileceğini duyurdu. Şu an ikinci en yüksek uyarı seviyesinin olduğu şehirde 16 Aralık’ta yasakların artırılmasının beklendiği kaydedildi.

İngiliz hükûmeti bu ay içerisinde üç kademeli bir yasak sistemi getirmiş ve Londra’yı ikinci seviye olarak tanımlamıştı.

Üçüncü kademe kısıtlamalarda şehirdeki bütün restoran ve işletmeler kapatılacak.

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14/12/2020 14:20