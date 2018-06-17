Londra’da muhteşem festival

Londra’nın Enfield bölgesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali başladı.

Bugün tam gün sürecek festival, Londra Türk Dernekleri tarafından düzenlendi.

Festivale, Londra Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata’nın davetlisi olarak KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da katıldı.

1983 yılından bu yana görev yapan konsey, milli ve kültürel değerleri yaşatmak maksadıyla, üye dernekleri ile çalışmalarını yürütüyor.

Etkinliğe, Kıbrıslı Türklerin önde gelen siyasi temsilcileri yanında, Türkiye ve KKTC’nin Londra Büyükelçileri de katıldı.