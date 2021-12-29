Londra'da Omicron krizi: Hastaneye yatışlar 3 kat arttı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle hastaneye yatışlar aralık ayında 3 kat artış gösterdi.

İngiltere hükümetinin salgındaki son duruma dair açıkladığı veriler, Londra'daki hastanelerin Omicron varyantıyla birlikte yaşadığı yoğunluğu ortaya koydu.

Aralık başında günlük 100 kişinin hastaneye yatışının yapıldığı şehirde, bu sayı, Noel ile birlikte 364'e yükseldi.

Londra'daki hastanelerde toplam 3 bin 24 koronavirüs hastanın bulunduğu, bunlardan 216'sının solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı. Ülke genelinde hastaneye yatırılan kişi sayısı ise 8 bin 240.

The Times'ın haberine göre, hastaneler, hem artan koronavirüs hasta sayısı hem de virüse yakalanan personel nedeniyle acil olmayan servisleri iptal etmek durumunda kalabilir.

Londralıların yaklaşık 3'te 1'i hala koronavirüse karşı tam aşılanmamış vaziyette.

Yoğun bakımdakilerın çoğu hatırlatma dozunu yaptırmayanlar

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastanelerde yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının COVID-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmayanlardan oluştuğunu bildirdi.

Johnson, bir aşı merkezine yaptığı ziyarette COVID-19'a ilişkin son durumla ilgili yaptığı açıklamada, Omicron varyantının ciddi sorunlara neden olmaya devam ettiğini, hastanelerde vakaların arttığını ancak hastaların durumunun Delta varyantına yakalananlardan daha hafif olduğunu belirtti.

Başbakan Johnson, "Bunu söylediğim için üzgünüm fakat şu anda hastanelerimizde yoğun bakımdaki insanların büyük çoğunluğu güçlendirici aşılarını almayanlar. Yoğun bakımdaki insanların yüzde 90'ına kadarının güçlendirici dozu almadığını söyleyen doktorlarla konuştum." dedi.

COVID-19'la mücadelede aşıların önemine dikkati çeken Johnson, "Eğer aşı olmadıysanız, hastaneye gitme olasılığınız 8 kat daha fazla." ifadesini kullandı.

Johnson, yeni yıl kutlamaları sırasında temkinli olunması uyarısında da bulundu.

İngiltere'de dün 129 bin 471 COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

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29/12/2021 14:28