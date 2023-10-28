Londra'da on binlerce kişi Filistin'e destek için üçüncü kez sokaklara indi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında üçüncü kez yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde Thames Nehri kıyısındaki Victoria Enbankment'ta toplandı.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin ile dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, ablukayı kaldırması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

"Adalet yoksa barış da yok", "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak, "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İngiltere Parlamentosu önündeki Westminster Köprüsü'nden geçerek nehrin güneyine indi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş nedeniyle nehrin kuzey ve güney kıyısındaki yollar trafiğe kapatıldı.

Tekrar nehrin kuzeyine geçen göstericiler, İngiliz hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi.

Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortaklığı yapmakla itham ettikleri İngiliz hükümetini de "Rishi Sunak utan", "James Cleverly utan" sloganlarıyla protesto etti.

Kentte üçüncü kez düzenlenen yürüyüşün ardından Parlamento Meydanı'nda kurulan platformda konuşmalar yapılacak.