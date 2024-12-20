Londra'da üç haftadır kayıp olan Türk profesör Orhan Ekren'in cansız bedenine ulaşıldı

26 Kasım günü Londra'da kaybolan 48 yaşındaki makine mühendisi Profesör Orhan Ekren'i arama çalışmaları 3 haftadır devam ediyordu. Ekren'in cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Başkentin bir saat kadar dışındaki Milton Keynes'de yaşayan Ekren kaybolduğu gün bir vize görüşmesi için Londra'ya gelmişti.

Londra'yı gezerken fotoğraflar paylaştığı eşi, kendisini ortak kullandıkları bir uygulama üzerinden takip ettiğini anlatmıştı.

Ekren'in, kentin eğlence merkezlerinden Camden'da bir pub'dan eşiyle paylaştığı mesaj, aralarındaki son temas oldu.

Akademisyen Banu Ekren, kaybolduğu gün son kez eşiyle iletişim kurmaya çalıştığında aramanın meşgule düştüğünü ve sonra telefonun sinyal vermeyi kestiğini aktardı.

AA'nın haberine göre, Prof. Dr. Orhan Ekren'in cansız bedeni, telefonunun son olarak sinyal verdiği nokta yakınlarında bulundu.

Eşi Banu Ekren, Türk akademisyenin cansız bedeninin Londra'daki Regent kanalında bulunduğunu açıkladı.

Ekren'in paylaştığı bilgilere göre, 15 Aralık'ta bir temizlik işçisi, Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulunduğu ihbarı yaptı.

Polisin kimlik tespiti için aileye fotoğraflar gönderdiğini anlatan Ekren, kimlik tespitinin 17 Aralık'ta tamamlandığını kaydetti.

Ekren, İngiltere'de otopsi çalışmalarının devam ettiğini, cenaze töreninin Orhan Ekren'in cenazesinin teslim alınmasından sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacağını söyledi.