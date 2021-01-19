Londra’dan acı haber: Onurlu hayatını kaybetti

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 75 yaşındaki Kıbrıslı Türk Yüksel Onurlu hayatını kaybetti

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19/01/2021

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Londra’dan acı haber: Onurlu hayatını kaybetti

Eski CTP milletvekili Hüseyin Erçal’ın dayısı 75 yaşında Yüksel Onurlu Londra’da dün  Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Aslen Kıbrıslı Türk olan Yüksel Onurlu uzun süredir yaşamını İngiltere'de sürdürüyordu. Yüksel Onurlu vefatı sevenlerini yasa boğdu.    Haber Kıbrıs ailesi olarak Erçal ve Onurlu ailesine başsağlığı dileriz.

Hüseyin Erçal dayası  Yüksel Onurlu'nun vefatını şu sözlerle paylaştı:

Yaşamını Londra’da sürdüren dayım Yüksel Onurlu'yu 18.1.2021 tarihinde Covid-19’dan dolayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşamımızda önemli maddi, manevi katkıları olan iyilik sembolü bir büyüğümüzdü. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun.

19/01/2021 11:38
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TAGS: Yüksel Onurlu, Londra, koronavirüs, covid-19
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