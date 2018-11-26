Londralı vatandaşlar Güney’den Geliyor

Kıbrıs Gazetesi’nden İbrahim Fevzioğlu’nun haberine göre İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler bilet fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle Ercan Havaalanı’nı düşünmez oldu.

Hem daha ucuz hem de direkt olduğu için Kıbrıslı Türk gurbetçiler Larnaka ve Baf Havaalanlarını tercih ediyor. Vatandaşlarımız Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye yaptıkları girişler azalırken Güney Kıbrıs üzerinden gelmeyi tercih edenlerin sayısında ciddi bir artış var. İngiltere’de yaşanan ve Ocak-Ekim döneminde KKTC’ye hava ve deniz limanlarını kullanarak gelen Kıbrıslı Türklerin sayısı yüzde 17.77 oranında azalırken Larnaka veya Baf Havaalanlarını kullanarak kara kapılarından ülkeye giriş yapanların sayısı yüzde 4.28 oranında arttı.

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