‘’Londralılar’’ Güney Kıbrıs’tan Gelmeyi Tercih Ediyor

Britanya (Birleşik Krallık-UK) pasaportlu Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs’a gelmek için Larnaka ve Baf havaalanları kullanma oranları giderek artıyor. İngiliz pasaportuyla Kıbrıs adasına gelen her 10 Kıbrıslı Türk’ten 8’i, Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmak için Güney Kıbrıs’la olan kara kapılarını kullanıyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Ocak-Kasım 2024 döneminde kara kapılarından giriş yapan Kıbrıslı Türklerin oranı yüzde 82 ile en yüksek noktaya ulaştı.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’nin hava ve deniz limanlarından yaptıkları girişler ise yüzde 18 payla Güney’in havaalanları üzerinden gelip, Kuzey’e geçenlerin sayısının çok altında kaldı.

Resmi veriler, geçen yılın 11’nci ayı sonunda Ercan Havaalanı ve deniz limanlarını kullanan “United Kingdom” pasaportlu Kıbrıslı Türk sayısı 10 bin 789 kişi olarak gösterirken, kara kapılarından Kuzey’e geçenlerin sayısı 48 bin 088 kişi düzeyinde kayıtlara geçti.

Bu sayının, 2019’dan sonra ilk kez 50 bin barajını aşacağı tahmin ediliyor. Ancak, Şubat ayının ilk haftası da geçmesine rağmen geçen yılın turizm rakamları henüz açıklanmadı.

Verilere göre, 2019 yılında 59 bin 760 Britanya pasaportlu Kıbrıslı Türk kara kapılarını kullanarak Kuzey Kıbrıs’a geçerken, Ercan’dan gelenlerin sayısı ise 15 bin 706 kişide kalmıştı.

ERCAN’DAN GELMEK ULTRA PAHALI

Hava ve deniz limanlarını kullanan “milliyetçilikleriyle meşhur” Britanya pasaportlu Kıbrıslı Türklerin sayısı 2019’dan sonra dibe vururken, kapılardan gelenlerin sayıları da adım adım yükseldi.

Turizm çevreleri, Larnaka ve Baf’a yönelik “direk” uçak biletlerinin ucuz, Ercan’a yönelik “aktarmalı” uçak biletlerinin pahalı olmasını bu yükselişteki ern büyük neden olarak gösteriyor.

İngiltere’de yaşayan on binlerce Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) batırılmasının ardından Ercan-İngiltere parkuruna hâkim olan havayollarının astronomik fiyatlı uçak biletleriyle karşılaşmış, bunun sonrasında yönünü Güney Kıbrıs’a çevirmişti.