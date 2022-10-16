Londra'nın ünlü DJ'i Koray Alpergin cinayete kurban gitti

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16/10/2022

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Londra'nın ünlü DJ'i Koray Alpergin cinayete kurban gitti

Londra’nın ünlü DJ’lerinden ‘Bizim FM’ kurucusu ve sahibi Koray Alpergin, Londra’da bu sabah bir cinayete kurban gitti.

İki gün önce İstanbullu kız arkadaşı (23) ile birlikte evinin önünde bir minibüsle kaçırılan genç DJ, bu sabah kuzey Londra Loughton bölgesinde ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Sevilen sanatçının başında vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Kız arkadaşının ise henüz bulunamağı Londra polisinin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. 
LONDRA GAZETE
 

16/10/2022 13:40
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TAGS: Koray Alpergin, cinayet
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