Long Beach’te 5 yıldızlı otel, 7 yıldızlı yaşam yükseliyor

KKTC’de devam eden en büyük proje olarak göze çarpan Grand Sapphire kompleski içerisinde yer alan Grand Sapphire Resort Otel’in tamamlanması için çalışmalar son sürat sürüyor.

Türkiye’den ve KKTC’den uzmanlar eşliğinde devam eden temel kazı çalışmaları, dev otelin en önemli proje aşamalarından biri.

Northerland Group bünyesinde yürütülen Grand Sapphire projesi, otel yanında konut seçeneklerini de bünyesinde bulunduruyor.

“7 yıldızlı yaşam” sloganı ile tasarlanan kompleks, konut sahiplerine de yaşayan bir mekan hizmeti sunacak.

Adanın en gözde lokasyonu haline gelen Long Beaach bölgesinde yer alan Grand Sapphire, toplam 75.000 m2 alan üzerine inşa ediliyor.

185 bin metrekarelik dev projede stüdyo daireden 4+1 lüks daire seçeneklerine kadar her ihtiyaca yönelik konutlar yer alıyor. Proje, her ihtiyaca cevap verebilmesi için modüler olarak tasarlandı.

Adada inşa edilecek en yüksek binalar olan 27-29 ve 31 katlı 3 yüksek bloktan ve 7 alçak bloktan oluşan, toplamda bin 574 konutu içinde barındıran devasa yaşam merkezi, dünyanın 32 ülkesinde pazarlanıyor.

Ülke emlak piyasasının “satış” anlamında da gelişmesine katkı sağlayan proje içerisinden şu ana kadar 32 ülkeye 500 konut satışı yapıldı.

5 yıldızlı otel, 7 yıldızlı yaşam

5 yıldız konseptinde hizmet verecek olan Grand Sapphire Resort oteli, birçok ülkeden misafiri ağırlayacak, ayrıca Residance bölümünde yaşayacak olanlara da hizmet verecek çeşitli aktivite merkezlerini bünyesinde bulunduracak.

Zeminde, sadece %18 inşaat kullanımı olan, ödüllü modern mimarisi, 7000 m2 havuz alanı ve 20 bin adetten oluşacak yeşil alan çeşitliliği ile proje bünyesinde birçok ilki de barındırıyor.

Kıbrıs’ın en büyüğü olacak 4 bin metrekarelik havuz alanının ismi de Punta Cana olarak belirlenmiş bulunuyor.

Punta Cana’yı bir eğlence merkezi olarak tasarlayan proje, dinlenmek, serinlemek ve gürültüden uzak güneşlenmek isteyenler için de 3 bin metrekareyi bulan farklı alanlardaki havuzları da içerisinde bulunduruyor.

Spor tesisleri tasarlandı

Proje, spor alt yapısını da içerisinde bulunduruyor. Tenis kortları, beach volley arena, mini golf sahası, bisiklet parkuru, basketbol- voleybol alanı, mini futbol sahaları yanında, yoga- pilates alanları, yürüyüş parkuru gibi detaylar büyük bir titizlikle devasa proje içerisinde yer buldu.

Bünyesinde bulunan Organik Spa merkezi ise yine adanın en büyüğü olarak planlandı.

Ayrıca, bölgesel bahçe, restaurantlar, pastane, bar, sinema ve balo salonları projenin mükemmel olması için tamamlayıcı unsurlar olarak tasarlandı.

Bozkurt: Planlandığı gibi ilerliyor

Northerland Direktörü Koral Bozkurt, Grand Sapphire projesinin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.

Kısa sürede, 32 farklı ülkeden, 500 değişik kişinin konut aldığını anımsatan Bozkurt, “Bu ülke ekonomisi ve turizmi için büyük bir adım. Biz ilk günden itibaren bu projenin ekonomik faydasını da, bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkıyı da anlattık. Yatırımcı biz olabiliriz ama, bunun bölgesel bir kalkınma modeli olduğunu da unutmamak gerekiyor” dedi.

“İlklerin öncüsü NORTHERNLAND”ın, ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacağını düşündüğü bu özel Karma Yaşam Projesi’nin planlandığı gibi ilerlediğini anlatan Bozkurt, projenin içerisinde barındırdığı “ilkleri ve enleri” de sıraladı. Bozkurt, gelinen aşamayı şöyle değerlendirdi:

“Grand Sapphire; Kuzey Kıbrıs’ın EN büyük projesi,

Grand Sapphire Kuzey Kıbrıs’ın EN yüksek binası,

Tüm yaşam fonksiyonlarını içinde barındıran, EN kapsamlı projes;

5 milyon 641 bin TL’lik inşaat ruhsatıyla EN yüksek ruhsatı ödenen proje;

Ve tamamlandığı zaman devletin kasasına girecek 50 milyon 648 bin TL vergisi ile en yüksek vergiyle vergi rekortmeni olacak bir proje.

Tekrar ediyorum; bu projeden devletimizin kazancı 50 milyon 648 bin TL…”

Bölge insanına destek…

Grand Sapphire projesi daha bir fikir halindeyken dahi, bölgesel kalkınmayı göz önünde bulundurduklarını belirten Northerland Direktörü Koral Bozkurt, bölgedeki tarım alanlarının Grand Sapphire Resort Otel mutfağına hizmet etmesi için alım garantili anlaşmalar için çalıştıklarını söyledi.

Grand Sapphire içerisinde yer alacak 3 bin kök palmiyenin Yıldırım köyünde yetiştirildiğini hatırlatan Koral Bozkurt, “Günün sonunda biz de bu bölgenin insanıyız. Bölgemiz insanı ile el ele, dayanışma içinde yürüyeceğiz. Bizi esas motive eden, mutlu eden budur” dedi.

Bozkurt, “bölgesel kalkınma” derken ne anlatmak istediğini ise şu cümlelerle dile getirdi:

“İskele Bölgesinde inşaat sektörüne sağlayacağı katkı yanında, tarımdan turizme büyük bir ekonomik merkez haline gelecek bir projedir.

Grand Sapphire; bölgede ciddi bir istihdam yaratacak. Öngörülen çalışan sayısı bin civarındadır.

Grand Sapphire; kendi tarım ürünleri paydaşlarını yaratacak. Uzman katkısı ile, bölgede organik tarımın gelişmesi için öncü olmak istiyoruz.

Bölge üreticisi, Grand Sapphire ile eşgüdüm içerisinde üretim yapacak. Sebze ve meyve ihtiyacımızı büyük oranda üreticimizi de geliştirerek sağlayacağız.

Bölgede kurulacak soğuk hava depoları ile hayvancımız; devamında çiftçimiz, balıkçımız yaratılacak bu güçlü ekonomik yapının parçası olacak.

Otel ve residanslarda 4 bin 500 kişinin kalacağını düşünürsek, turizm verilerine göre de her turistin ortalama 100 dolar katkı yaptığını hesapladığımızda Bölge ekonomisine günlük 450 bin dolar katkı sağlayacak ekonomik bir yapı kurmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz.

Grand Sapphire; sadece inşaat alanı olmayacak. Biz bir taraftan projeyi tasarlıyoruz, diğer taraftan da bölgede ciddi bir ekonomik döngünün temellerini atıyoruz.

Grand Sapphire; 8 ay doluluğu baz aldığımızda yılda 110 milyon dolar; yani 660 milyon TL ülke ekonomisine katkıda bulunacak dev bir proje ve yaşam biçimidir. Bu rakamları daha önce de paylaşmıştım.

Şu anda, tamamı yerli yatırımcılarla ilerliyoruz. Satış ekibimiz tamamen bizim ekibimiz. Bugüne kadar yaptığımız tüm işlerde, tüm esnaf şahidimizdir ki bizler yüzde 100 yerli sermayeyle çalıştık. Bunun nedeni tamamen kendi iş insanımızı destekleyerek birlikte güçlenmeye olan inancımızdır.

Grand Sapphire projesinde de aynı anlayışla devam edeceğimizi buradan taahhüt ediyorum.





04/02/2020 12:50