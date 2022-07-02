Umay Group bünyesindeki Loof Coffe Shop ana sponsorluğunda Loof plaj futbol turnuvası tamamlandı. Ahmet Yalçın tarafından organize edilen Loof plaj futbol turnuvasında Reals Balls şampiyon oldu. Gazimağusa Glapsides Loof Beach olarak açarak Gazimağusa’ya yeni bir ortam ve ambiyans yaratılmasının ardından ilk kez Loof Beach futbol turnuvası düzenleyerek bir ilke imza atılırken 9 takım katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi.

Şampiyon Reals Ballers

Ahmet Yalçın organizasyonunda Glapsides Plajında düzenlenen Loof plaj futbol turnuvasına Yeşilköy FC, Muggels, Haramiler, Maraş United, Holigans, Zeki Basri, Desly, Reals Ballers, Palabıyık olmak üzere 9 takım katıldı. Loof Plaj futbol turnuvasında tek maç eleme sistemine göre oynana karşılaşmaları ardından Reals Ballers, Palabıyık, Desly, Maraş United, takımları yarı finale yükselen takımlar olurken, Muggels turu bay geçti. Finale yükselecek takımların belirleneceği karşılaşmada Desly, Muggels’i 3-2 mağlup ederek, finale yükselirken, tur bay geçen Reals Balls takımın rakibi oldu. Final karşılaşmasında Reals Ballers rakibi Desly’yi normal süresi 2-2 eşitlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 2-0 kazanarak turnuva şampiyonu oldu.

Ödül Töreni

Loof Coffe Shop ana sponsorluğunda Loof plaj futbol turnuvasında düzenlenen ödül töreninde şampiyon olan Reals Ballers takıma kupa ve 5000 TL nakit para ödülü organizasyon direktörü Ahmet Yalçın tarafından verildi.

Bu habere tepkiniz:



02/07/2022 18:35