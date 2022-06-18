Looney Tunes filmi açıklandı: Bye Bye Bunny

Fransa’da her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük animasyon festivalleri arasında yer alan Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde bu yıl Looney Tunes filminin ‘Bye Bye Bunny’ adında bir müzikal olacağı açıklandı.

Müzikal, HBO Max ve Cartoon Network'te yayınlanacak.

FİLM HAKKINDA



Film, yıllarca Braodway'de Looney Tunes müzikalinde sahne almaktan bıkan ve şöhretten bunalan Bugs Bunny'nin emekli olma kararıyla başlayan olaylar üzerine kurulu. Bugs'ın artık sahnelere veda etme kararı almasının ardından, ondan boşalan başrole göz diken tabii ki ilgiye aç Daffy Duck olur. Ancak Daffy'nin takıntılı bir hayranı tarafından kötü emeller için kaçırılmasıyla olaylar karışır. Emeklilik planları tehlikeye giren Bugs, müzikaldeki rol arkadaşlarının da yardımyla Daffy'i kurtarma operasyonu başlatır.

ORİJİNAL MÜZİKLER VE DANS ŞARKILARI OLACAK

Filmde, Warne Bros. film müzikleri kitaplığından zengin koleksiyonun yanı sıra orijinal müzikleri ve dans şarkıları da yer alacak.

Filmin senaryosu ve şarkı sözleri için de ‘The Late Show with Stephen Colbert’ talk şovunun baş yazarı Emmy ödüllü Ariel Dumas ile anlaşıldı.



Tony, Pulitzer ve Grammy ödüllü Tom Kitt, filmin müzik direktörlüğünü yaparken, yönemenliği animasyon sanatçısı Brandon Jeffords üstlenecek.

Bu habere tepkiniz:



18/06/2022 09:25