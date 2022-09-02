Lord Türkiye'de engelleri atlayacak

Ülkemizin başarılı binicilerinden Kemal Lord Türkiye'nin İstanbul İlçesi'nde 17/18 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına 'Corofına Du Buisson' adlı atıyla katılacak.

Lord'un açıklaması şöyle:

‘’Umarım herkez birgün bu duyguyu yaşar.Türkiye Şampıyonasında yarışacağım için çok heycanlıyım.Geçmiş yıllara göre bu sporun federasyonumuz sayesinde daha da çok geliştiğini dile getirmek isterim.Umarım gelecek yıllarda Şahsi değilde Bir Milli takım olusturulup yarısmalara katılabılırız.Devlet buyuklermızın Binicilik Federasyonuna daha fazla katkı sağlamalarını ve önümüzü açmalarnı istiyoruz.’’

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02/09/2022 14:07