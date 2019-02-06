Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord’un avukatı Mehmet Kaptan Bensen, Lord’un akıl hastası olduğu gerekçesiyle istinafa başvurusu kısmen kabul edildi. Yargıtay Ceza, oyçokluğu kararı ile sanığın ithamı anlayıp, anlamadığına ilişkin savunmanın ithamı anlayıp, anlamadığına ilişkin şahadet dinletmesine olanak sağlanmasına karar verdi. Dava, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmeye devam edilecek.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Kunduracı’nın ceza-i ehliyet yönünden değil ancak ithamı anlama yetisi olup olmadığı yönünden yeniden psikiyatr muayenesinden geçirilmesine karar vermişti. Bu rapor beklenirken, sanığın avukatı, Bilge Lord’un akıl hastası olduğu gerekçesiyle davayı istinaf etti. Bilge Lord Kunduracı’nın avukatının 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı’nın suçun işlenmesinin öncesinde psikiyatr tedavisi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve boşanma aşamasında olduğunu belirtip, suçun işlendiği anda ceza-i ehliyeti olmadığını beyan etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi başkanı Fadıl Aksun, sanık Bilge Lord Kunduracı’nın ithamı anlama yetisi olup, olmadığı ve duruşmanın seyrini genel olarak kavrama ve yargılama boyunca müdafaasını yapan avukata gerekli gördüğü bilgiyi ve talimatı verme kapasitesinin olup olamadığı açısından Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin başhekimi ve sanığı muayene etmemiş olan iki psikiyatr tarafından muayene edilmesine emir vermişti. Başkan Aksun, üç uzmanın 7 Ocak 2019 tarihinde şahadet vermek üzere mahkemede hazır olmasına emir vermişti.

(Kamalı Haber)