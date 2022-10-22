Los Angeles derbisinde zafer Clippers'ın

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles derbisini, Lakers'ı 103-97 mağlup eden Clippers kazandı.

ads ads ads ads
22/10/2022

ads
Los Angeles derbisinde zafer Clippers'ın

NBA 2022-23 sezonuna iki karşılaşmayla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan derbide, Los Angeles Clippers, son periyotta iyi savunma yaparak Los Angeles Lakers'ı 6 sayı farkla geçti ve sezona galibiyetle başladı.

Clippers'ta uzun bir sakatlık sürecini ardında bırakarak 16 ay sonra yeniden parkeye dönen all-star Kawhi Leonard, yedek kulübesinden başlayarak 21 dakika süre aldığı karşılaşmayı 14 sayı ve 7 ribauntla tamamladı ve galibiyette önemli pay sahibi oldu. Paul George 15 sayı ve 10 ribaunt, John Wall 15 sayı, Ivica Zubac 14 sayı, 17 ribaunt ve 5 blok, Marcus Morris ise 14 sayıyla skora destek verdi.

Sezona iki mağlubiyetle başlayan Lakers'ta Lonnie Walker 26 sayı, Anthony Davis 25 sayı ve 8 ribaunt, LeBron James 20 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist ile oynadı. Russell Westbrook ise 27 dakika süre aldığı mücadelede sadece 2 sayı üretebildi.

Bucks sezona galibiyetle başladı

Doğu Konferansı takımlarının karşılaşmasında, NBA'in 2021 şampiyonu Milwaukee Bucks, çekişmeli mücadele sonunda konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 90-88 mağlup etti.

Sezonun ilk maçını kazanan Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 21 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist, Brook Lopez 17, Grayson Allen 12 sayı, Bobby Portis 11 sayı ve 10 ribauntluk performans gösterdi.

İkinci maçında da galibiyetle tanışamayan Sixers'ta James Harden 31 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Joel Embiid 15 sayı ve 12 ribaunt, Tyrese Maxey 15 sayı, Tobias Harris 9 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ile maçta süre alamadı.

22/10/2022 12:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Los Angeles, Clippers
MANŞETLER

HK SPOR

Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı

HK SPOR

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Barcelona, Villarreal'i 3-0 mağlup etti.Puan tablosunun 2. basamağındaki Barcelona, haftaya 7. sırada başlayan Villarreal'i ağırladı. Katalan ekibi, Lewandowski'nin 31 ve 35, Fati'nin 38. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı. Barcelona'nın Polonyalı santrforu Lewandowski, La Liga'daki 10. maçında gol sayısını 11'e yükseltti. Lewandowski, Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan (1996 - 12 gol) bu yana İspanya ligindeki ilk 10 maçında 10 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu. Barcelona puanını 25'e çıkarırken, Villarreal 15 puanda kaldı.
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.