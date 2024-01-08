Los Angeles derbisine LeBron James damgası

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, all-star yıldızı LeBron James'in öne çıktığı maçta Los Angeles Clippers'ı 106-103 mağlup etti.



Mücadelenin en skorer ismi olan James 25 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Anthony Davis 22 sayı, 10 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı verdi.



Clippers'ta Paul George ve Ivica Zubac'ın 22'şer, Kawhi Leonard ve James Harden'ın 15'er sayılık katkıları mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 100-133



Orlando Magic-Atlanta Hawks: 117-110



Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 115-108



Denver Nuggets-Detroit Pistons: 131-114



Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 115-121



Golden State Warriors-Toronto Raptors: 118-133



Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-103