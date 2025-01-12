Los Angeles yangınında çocuk yıldız hayatını kaybetti

ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, şehrin yönetim kurulundan seçilmiş başkan Donald Trump'a bölgeyi ziyaret etmesi ve destek olması için çağrı yapıldı.

Bölge itfaiyesi, şiddetli rüzgar sebebiyle yangının etkisinin çarşamba gününe kadar sürebileceğini açıkladı. Şiddetli rüzgarla birlikte daha da büyüyen yangınlar sırasında ateş hortumu oluştu. Yangınlarda bir dönemin çocuk yıldızlarından Rory Sykes da hayatını kaybetti. Yıldızın ölüm haberini annesi sosyal medya hesabında duyurdu. Alevler nedeniyle 10 binden fazla yapı tahrip olurken, çok sayıda insan bölgeden tahliye edildi.

ÇOCUK YILDIZ DA YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde 5 noktada süren yangınlar günlerdir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangınlarda bir dönemin çocuk yıldızlarından Rory Sykes da hayatını kaybetti.

Yıldızın ölüm haberini annesi sosyal medya hesabında duyurdu.

Sosyal medya paylaşımında, doğuştan kör olan ve serebral palsi ile yaşayan Rory'nin aile evinde öldüğü belirtildi.

Anne paylaşımında, “Güzel oğlum Rory Sykes’ın dün Malibu'da çıkan yangınlarda hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayım. Kalbim paramparça.” ifadelerine yer verdi.

OĞLUNU KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

32 yaşındaki Rory'nin aile evinin bahçesinde bir kulübede yaşadığı belirtildi.

Annesi oğlunun yaşadığı kulübenin çatısını hortumla söndürmek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Bölgedeki su şebekesi, suyun belediye tarafından kesilmişti.

Yetkililer ise daha önce bölgedeki hortumların yoğun kullanım yüzünden çalışmadığını açıklamıştı.

İtfaiye ekipleri Rory'nin karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğünü açıkladı.

SON SÖZLERİ "BENİ BIRAK, SEN KURTUL" OLMUŞ

Oğlunun kendisine “Anne, beni bırak sen kaç kurtul.” dediğini aktaran anne, hiçbir annenin çocuğunu terk edemeyeceğini belirtti.

Rory Sykes'ın acılı annesi Shelley, tüm ömrünü kendisi gibi engellerle yaşamak zorunda kalanlara adayan oğlu için “Harika bir evlattı” ifadelerini kullandı.

ATEŞ HORTUMU OLUŞTU

ABD tarihinin en kötü felaketi olarak gösterilen orman yangınları korkutan anlara sahne oldu.

Şiddetli rüzgarla birlikte daha da büyüyen yangınlar sırasında ateş hortumu oluştu.

Ateş şeytanları ve ateş girdapları olarak da adlandırılan ateş hortumları, genellikle nadir görülür ancak bir yangının çok yoğun olduğu aşırı durumlarda, kendi hava sistemini yaratabilir.

Yangınlar tüm çabalara rağmen yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği belirtti.

Açıklamada, Eaton’daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGAR ÇARŞAMBA'YA KADAR ETKİLİ OLACAK

Los Angeles itfaiyesi, alarm verilen bölgede kritik hava koşulları nedeniyle çarşamba gününe kadar risk seviyesinin en üst düzeyde olduğunu açıkladı.

Los Angeles itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Yangına dair yüksek risk oluşturabilecek hava koşullarının Çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar Çarşamba'ya kadar Los Angeles'ı etkileyecektir. İtfaiye hazırlıklı olacak. Bu rüzgar, düşük nem oranı ile birleştiğinde yangının yayılma tehdidi yüksek olacak" denildi.

LON ANGELES YÖNETİMİNDEN TRUMP'A MEKTUP

Diğer yandan Los Angeles yönetimi ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a mektup yazdı. Trump'ın arama kurtarma çalışmalarını yakından takip etmesi için bölgeyi ziyaret etmesi istendi.

"YANGIN NASIL BAŞLADI?" SORUŞTURMASI

Yangınların nasıl başladığına yönelik soruşturma ise sürüyor.

Bölgenin en büyük elektrik tedarikçilerinden Edison, yangının sebebinin firma kaynaklı olmadığını açıkladı.

10 BİNDEN FAZLA YAPI TAHRİP OLDU

Los Angeles'ın farklı noktalarını saran alevler, 10 binden fazla yapının tahrip olmasına yol açtı.

Yangın nedeniyle sadece Palisades'te 20 bin dönümden fazla alan küle döndü.

Alevlerin kuzeydoğuya doğru ilerlemesi nedeniyle yeni tahliyeler de yolda.

Üstelik bölgedeki yangının sadece yüzde 8'i kontrol altına alınabilmiş durumda.

EATON'DA YANGIN SADECE YÜZDE 3'Ü KONTROL ALTINDA

Doğudaki Eaton yangını da 15 bin dönümlük bir alanda etkili oluyor. Yangının sadece yüzde 3'ü kontrol altına alınabildi.